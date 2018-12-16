За одну ночь в Тверской области сгорели баня и административное здание

16 Дек. 17:44 2018-12-16T17:45:53+03:00

Пострадавших не было. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пострадавших не было

Изменить размер текста: A A

С ночь с 15 на 16 декабря в Тверской области было зафиксировано два пожара.

В 23.00 15 декабря поступило сообщение о пожаре в СНТ «Бор» Калининского района.

По прибытии первого пожарного отделения установлено, что горит баня. Огонь уничтожил кровлю, повреждил стены по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В 23:38 была объявлена локализация пожара. В 00:00 - полная ликвидация пожара.

Чуть позже, около 3-х ночи 16 декабря, сообщили о пожаре в поселке Селище Селижаровского района.

Пожар произошел в административном здании. На этот раз выгорела кровля на площади 6 кв. м. и сгорела вытяжка. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в приточно – вытяжном электродвигателе. В 02:50 объявлена локализация пожара. В 03:05 объявили полную ликвидацию пожара.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 человека и 1 единица техники.