2018-12-16T17:45:53+03:00
Происшествия

За одну ночь в Тверской области сгорели баня и административное здание

Пострадавших не было
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Пострадавших не было. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПострадавших не было. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

С ночь с 15 на 16 декабря в Тверской области было зафиксировано два пожара.

В 23.00 15 декабря поступило сообщение о пожаре в СНТ «Бор» Калининского района.

По прибытии первого пожарного отделения установлено, что горит баня. Огонь уничтожил кровлю, повреждил стены по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В 23:38 была объявлена локализация пожара. В 00:00 - полная ликвидация пожара.

Чуть позже, около 3-х ночи 16 декабря, сообщили о пожаре в поселке Селище Селижаровского района.

Пожар произошел в административном здании. На этот раз выгорела кровля на площади 6 кв. м. и сгорела вытяжка. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в приточно – вытяжном электродвигателе. В 02:50 объявлена локализация пожара. В 03:05 объявили полную ликвидацию пожара.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 человека и 1 единица техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Звездное небо вновь появилось над улицей Советской в Твери
День освобождения Калинина завершился в Твери рекордным по времени фейерверком
За "Гнилой тыквой" авторы книги про тверской футбол на церемонию вручения не явились
Мужчина, угрожая ножом, ограбил женщину среди бела дня в Тверской области
Торжественный парад в честь 77-летия освобождения Калинина, прошел у обелиска Победы в Твери
Группа "Дежа вю"приглашает жителей Твери на концерт «Я не бывал на той войне»
Мероприятия, приуроченные к 77-летию со дня освобождения Калинина, начнутся со служб в храмах Твери
Чтобы спасти мост к Морозовским казармам, жители Твери начали собирать подписи
Благотворительная акция "Дари радость к Рождеству" продолжается в Твери
Выставка кукол "Славянские мифы" дает возможность попасть в сказку в Твери
Жителей Твери приглашают на просмотр художественного фильма «Прожить жизнь с Пикассо»
Ольга Арефьева споет в Твери новые и редкие песни
В Твери после реконструкции состоялось открытие спорткомплекса
В Лихославльском районе Тверской области тушили бытовку
Концерт современной духовной музыки пройдет в Твери
Ранее судимая парочка продавала наркотики в Твери
Лекарственные средства и компьютер украли из аптеки в Тверской области
Новогодние пряники научат расписывать в Твери