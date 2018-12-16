2018-12-16T15:24:26+03:00
Происшествия

Мужчина, угрожая ножом, ограбил женщину среди бела дня в Тверской области

Нападавшего удалось задержать
Ирина ТАРАСОВА
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Нападавшего удалось оперативно задержатьНападавшего удалось оперативно задержатьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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16 декабря 63-летняя жительница Вышнего Волочка Тверской области обратилась в полицию. Женщина рассказала, что днем на улице к ней подошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил из её сумки мобильный телефон и деньги. Ущерб составил 8 000 рублей.

После составления ориентировки нападавшего объвили в розыск. Благодаря слаженной оперативной работе патрульных экипажей и сотрудников оперативных служб.подозреваемого удалось задержать. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

- Фигурант задержан в порядке статей 91 – 92 УПК РФ. Нож и похищенный телефон изъяты полицейскими. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие, - комментирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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