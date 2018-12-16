Группа "Дежа вю"приглашает жителей Твери на концерт «Я не бывал на той войне»

16 Дек. 13:39 2018-12-16T13:39:36+03:00

В программе прозвучат песни о Великой отечественной войне. Фото: из архива "Дежа вю"

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16 декабря тверская группа «Deja vu» приглашает всех желающих в Музыкальную гостиную библиотеки имени Горького Твери на концерт «Я не бывал на той войне». Мероприятие приурочено к празднованию 77-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В программе вечера прозвучат авторские песни коллектива, а также песни советских и российских композиторов о Великой отечественной войне.

Всехждут в актовом зале в 16.00.

Справки по телефону: 34-34-92.

Справка:

Группа «Déjà vu» - это коллектив профессиональных музыкантов, работающих в самых разных жанрах. Музыка для них не просто любимое занятие, а образ жизни. Ребята - частые гости престижных концертных и клубных площадок обеих столиц и, что особенно приятно, частые гости и большие друзья нашей библиотеки.

В репертуаре группы несколько сотен кавер-версий на песни русских и зарубежных исполнителей, композиции собственного сочинения. «Déjàvu» покоряют всё новые высоты: пишут музыку, снимают клипы, выступают на TV и радио, активно концертируют.

Подробная программа всего дня здесь.