Мероприятия, приуроченные к 77-летию со дня освобождения Калинина, начнутся со служб в храмах Твери
16 декабря в Твери пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со дня освобождения города. Напомним, митинги, встречи, концерты состоятся во всех районах города.
Но начнется знаменательный для города день в 8 утра с панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны,.которую в этот день будут служит во всех храмам Твери.
Памятные мероприятия продолжатся до 11.15 возложением цветов и венков к братским могилам, обелискам и воинским захоронениям.
А в 12.00 главной площадкой станет обелиск Победы. Именно здесь пройдет митинг, а сразу после этого торжественный парад курсантов и слушателей Военной академии Военно-космической обороны, суворовцев и юнармейцев.