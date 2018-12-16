Мероприятия, приуроченные к 77-летию со дня освобождения Калинина, начнутся со служб в храмах Твери

СЕГОДНЯ 01:59 2018-12-16T02:08:03+03:00

После панихид в храмах горожане возложат цветы к мемориалам Фото: Альберт БОЙКОВ

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16 декабря в Твери пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со дня освобождения города. Напомним, митинги, встречи, концерты состоятся во всех районах города.

Но начнется знаменательный для города день в 8 утра с панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны,.которую в этот день будут служит во всех храмам Твери.

Памятные мероприятия продолжатся до 11.15 возложением цветов и венков к братским могилам, обелискам и воинским захоронениям.

А в 12.00 главной площадкой станет обелиск Победы. Именно здесь пройдет митинг, а сразу после этого торжественный парад курсантов и слушателей Военной академии Военно-космической обороны, суворовцев и юнармейцев.

Подробная программа всего дня здесь.