2018-12-16T02:08:03+03:00
Общество

Мероприятия, приуроченные к 77-летию со дня освобождения Калинина, начнутся со служб в храмах Твери

А продолжатся возложением цветов к воинским захоронениям
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
После панихид в храмах горожане возложат цветы к мемориаламПосле панихид в храмах горожане возложат цветы к мемориаламФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

16 декабря в Твери пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со дня освобождения города. Напомним, митинги, встречи, концерты состоятся во всех районах города.

Но начнется знаменательный для города день в 8 утра с панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны,.которую в этот день будут служит во всех храмам Твери.

Памятные мероприятия продолжатся до 11.15 возложением цветов и венков к братским могилам, обелискам и воинским захоронениям.

А в 12.00 главной площадкой станет обелиск Победы. Именно здесь пройдет митинг, а сразу после этого торжественный парад курсантов и слушателей Военной академии Военно-космической обороны, суворовцев и юнармейцев.

Подробная программа всего дня здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи