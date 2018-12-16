Чтобы спасти мост к Морозовским казармам, жители Твери начали собирать подписи

СЕГОДНЯ 00:43 2018-12-16T00:43:13+03:00

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Узнав о том, что мост, соединяющий районы "Пролетарку" и "За линией", хотят снести, горожане, проживающие в этой черте города забили тревогу. На днях инициативная группа встретилась с главой Пролетарского района Твери. Сказать, что эта встреча дала хоть какую-то надежду, говорить еще рано, но жителей все-таки выслушали.

Итог встречи следующий: со среды, 19 декабря (примерная дата) администрация Пролетарского района с помощью волонтеров будет проводить мониторинг мнений среди населения данных районов. Для того, чтобы снос моста признали проблемой, требуется собрать не менее 5000 подписей.

На вопрос жителей, будут ли волонтеры не только опрашивать, но и собирать подписи, был дан не вполне понятный ответ: сначала "нет", а в конце беседы "да".

- Не знаем, что из этого выйдет, да и число подписей (5000) это очень много. В любом случае мы готовим обращения к президенту и в другие инстанции. Надеемся, нас услышат и мост все-таки оставят, - поделились с "КП"-Тверь" участники инициативной группы.

Кстати, несколько дней назад в интернете была создана петиция "Спасем мост вместе!". На данный момент ее подписало 138 человек.