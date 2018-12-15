15 Дек. 22:51 2018-12-15T22:55:24+03:00

Ее суть - общими усилиями собрать сладкие подарки тем, кто в них нуждается

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Благотворительная акция "Дари радость к Рождеству" продолжается в Твери. В этом году она проходит уже в шестой раз и завершится 30 декабря.

Суть акции - собрать сладкие подарки к Рождеству тем, у кого существуют определенные сложности в жизни: кто-то лишен внимания и заботы, у кого-то проблемы со здоровьем или просто не хватает денег на гостинца для детей.

Организаторы акции - Отдел социального служения и церковной благотворительности Тверской и Кашинской епархии.

Принять участие в добром деле просто: приобрести сладкие подарки, шоколад, конфеты или другие сладости и принести их в пункт приема подарков. Из собранных общими стараниями сладостей будут сформированы сладкие подарки, которые к празднику Рождества Христова порадуют своих получателей.

Пункты приема подарков:

- Тверское епархиальное управление, Отдел социального служения (Тверь, ул.Советская, 10). В рабочие дни с 10.00 до 17.00.

- Церковь-часовня во имя иконы Божией Матери «Иверская» при городской больнице № 6, (Тверь, ул. Орджоникидзе). Ежедневно с 9.00 до 17.00.

- Часовня во имя иконы Божией Матери «Иверская» при больнице №7 (Тверь, ул.Санкт-Петербургское шоссе, д. 76/1). Ежедневно с 9.00 до 17.00.

- Владимирская церковь (Тверь, Санкт-Петербургское ш. д.4 корп.2). Ежедневно с 9.00 до 18.00.

- Храм Трех исповедников (наб.Афанасия Никитина, 38). Ежедневно с 8.00 до 18.00.

Телефон для справок: 8-904-003-42-70 в рабочее время.