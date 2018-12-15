Выставка кукол "Славянские мифы" дает возможность попасть в сказку в Твери

15 Дек. 22:03 2018-12-15T22:09:52+03:00

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15 декабря в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея состоялось открытие выставки "Славянские мифы".

Если вы хотите попасть в сказку или вновь почувствовать себя ребенком, то эта выставка для вас. В экспозиции представлены около 20 авторских кукол (Народной студии "Вдохновение" Дома ремесел Удомли), и каждая из них представляет какому-то славянскому богу. Также посетители могут увидеть картины тверского художника Всеволода Иванова.

Верования древних славян, не вдаваясь в особые подробности, были достаточно просты: то, что люди не могли объяснить, они наделяли божественной природой. Именно так появились: Перун, Святибог, Велес, Мокошь, Тара, Леля. Другие, рангом пониже, составляли огромную армию домовых, леших, берегинь, русалок, фантастических зверей и птиц. И все они, как и сама природа, могли быть настроены то дружелюбно, то враждебно к человеку.

На выставке представлены куклы: Квасура, Тара, Леля, Коляда, Святибор, Велес, Жива, Баба-Яга, Баян и другие.

Все куклы созданы из пластика и папье-маше.

ул. Советская, 3а.

Тел.: 45-71-76.