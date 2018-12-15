2018-12-15T20:55:26+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают на просмотр художественного фильма «Прожить жизнь с Пикассо»

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Фильм рассказывает о второй великой страсти Пикассо – любви к женщинам. Фото: кадр из фильма «Прожить жизнь с Пикассо» режиссёра Джеймса Айвори (1996)Фильм рассказывает о второй великой страсти Пикассо – любви к женщинам. Фото: кадр из фильма «Прожить жизнь с Пикассо» режиссёра Джеймса Айвори (1996)
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16 декабря в зале искусств библиотеки имени Горького Твери состоится встреча в Видеоклубе.

В рамках цикла «Люди искусства на киноэкране» состоится обсуждение и просмотр художественного фильма «Прожить жизнь с Пикассо» режиссёра Джеймса Айвори (1996). Лента основана на книге Арианны Хаффингтон «Пикассо: создатель и разрушитель».

Холст, краски, металл, керамика. Они были послушны воле этого выдающегося художника XX века. Но что известно о другой великой страсти легендарного Пабло Пикассо? Была ли любовь также подчинена его гению?

Фильм, созданный известным британским режиссером, не совсем обычная лента о жизни художника. Это не перечисление вех биографии великого мастера, а история второй после искусства великой страсти Пикассо – любви к женщинам, которых привлекала его эксцентричная и бесконечно богатая натура.

В ролях: Энтони Хопкинс, Наташа МакЭлхоун, Джулианна Мур и др.

Автор-ведущий программы – журналист и критик Валерий Смирнов.

Вход свободный! (взять читательский билет!)

Начало в 15.00.

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