Жителей Твери приглашают на просмотр художественного фильма «Прожить жизнь с Пикассо»

15 Дек. 20:40 2018-12-15T20:55:26+03:00

Фильм рассказывает о второй великой страсти Пикассо – любви к женщинам. Фото: кадр из фильма «Прожить жизнь с Пикассо» режиссёра Джеймса Айвори (1996)

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16 декабря в зале искусств библиотеки имени Горького Твери состоится встреча в Видеоклубе.

В рамках цикла «Люди искусства на киноэкране» состоится обсуждение и просмотр художественного фильма «Прожить жизнь с Пикассо» режиссёра Джеймса Айвори (1996). Лента основана на книге Арианны Хаффингтон «Пикассо: создатель и разрушитель».

Холст, краски, металл, керамика. Они были послушны воле этого выдающегося художника XX века. Но что известно о другой великой страсти легендарного Пабло Пикассо? Была ли любовь также подчинена его гению?

Фильм, созданный известным британским режиссером, не совсем обычная лента о жизни художника. Это не перечисление вех биографии великого мастера, а история второй после искусства великой страсти Пикассо – любви к женщинам, которых привлекала его эксцентричная и бесконечно богатая натура.

В ролях: Энтони Хопкинс, Наташа МакЭлхоун, Джулианна Мур и др.

Автор-ведущий программы – журналист и критик Валерий Смирнов.

Вход свободный! (взять читательский билет!)

Начало в 15.00.