2018-12-15T19:52:50+03:00
Звезды

Ольга Арефьева споет в Твери новые и редкие песни

Аудиозапись, фото- и видеосъёмка концерта запрещены
Ирина ТАРАСОВА
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На сцене только певица, гитара и луч света... Фото: из архива клуба"Биг Бен"На сцене только певица, гитара и луч света... Фото: из архива клуба"Биг Бен"
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16 декабря в клубе "Биг Бен" Твери состоится сольный концерт Ольги Арефьевой. В программе прозвучат новые и редкие песни исполнительницы.

Этот год оказался очень урожайным у Ольги. В июне 2018 года вышел новый альбом "ИЯО", также написано много песен, которые еще не записаны и исполняются только на концертах!

Обычно концерты Ольги проходят с группой "Ковчег", однако на этот раз по ее словам сейчас будет так: "На сцене только певица, гитара и луч света..."

Камерный формат выступления, тесный контакт, честные ответы на вопросы, улыбка и шутки, премьеры новых творений и редкие песни - все это оказалось очень востребованным.

В концерте также принимает участие Елена Калагина (бэк-вокал, перкуссия).

Один нюанс: организаторы предупреждают, что аудиозапись, фото- и видеосъёмка концерта запрещены.

Адрес: ул.Брагина, дом 2 (напротив универмага "Тверь").

Начало в 19.00.

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