В Твери после реконструкции состоялось открытие спорткомплекса

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-15T18:47:25+03:00

В очереди на обновление еще несколько спортивных объектов. Фото: Татьяна Коркина

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15 декабря в Твери после реконструкции состоялось открытие спортивного комплекса Тверского государственного технического университета. Обновленный центр станет домашней ареной баскетбольного клуба «Тверь».

Открытие посетил легенда мирового и советского баскетбола, Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко.

- Реализация масштабного проекта по капитальному ремонту арены объединила спортивную общественность и предпринимателей, позволила создать необходимые условия для организации тренировочного процесса и проведения в городе Твери официальных игр всероссийского уровня по баскетболу,- отметил в приветственном слове, которое зачитали на встрече, губернатор Игорь Руденя.

Следующие на очереди по обновлению - гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково и центр стрелковых видов спорта «Березино». В рамках региональной Адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта предусмотрено более 823 млн рублей.