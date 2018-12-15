2018-12-15T18:47:25+03:00
Спорт

В Твери после реконструкции состоялось открытие спорткомплекса

Площадка станет домашней ареной баскетбольного клуба «Тверь»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В очереди на обновление еще несколько спортивных объектов. Фото: Татьяна КоркинаВ очереди на обновление еще несколько спортивных объектов. Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

15 декабря в Твери после реконструкции состоялось открытие спортивного комплекса Тверского государственного технического университета. Обновленный центр станет домашней ареной баскетбольного клуба «Тверь».

Открытие посетил легенда мирового и советского баскетбола, Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко.

- Реализация масштабного проекта по капитальному ремонту арены объединила спортивную общественность и предпринимателей, позволила создать необходимые условия для организации тренировочного процесса и проведения в городе Твери официальных игр всероссийского уровня по баскетболу,- отметил в приветственном слове, которое зачитали на встрече, губернатор Игорь Руденя.

Следующие на очереди по обновлению - гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково и центр стрелковых видов спорта «Березино». В рамках региональной Адресной инвестиционной программы на 2019-2021 годы на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта предусмотрено более 823 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи