2018-12-15T17:18:00+03:00
Происшествия

В Лихославльском районе Тверской области тушили бытовку

Причина пожара устанавливается
Ирина ТАРАСОВА
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15 декабря около 11 часов в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Приозерный Лихославльского района.

На место пожара убыло отделение пожарно-спасательной части №38.

По прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошел в бытовке. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка на площади 25 квадратных метров. Причина пожара – устанавливается.

В 11:34 объявлена локализация пожара. В 11:38 объявлена ликвидация пожара.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 человека и 1 единица техники.

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