Концерт современной духовной музыки пройдет в Твери

15 Дек. 13:55 2018-12-15T13:55:04+03:00

Прозвучат как известные, так и новые песни. Фото: из личного архива Ильи Аносова

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16 декабря в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдет концерт современной духовной музыки. Перед зрителями выступит Илья Аносов.

Илья Аносов, художник по образованию, программист по основной работе, последние несколько лет он занимается сочинением песен и музыки. Его песни объединяет одно: христианские ценности и личный духовный опыт.

Организаторы мероприятия - Тверской православный молодежный клуб "Сеятель".

Адрес: ул. Советская, 54.

Начало в 16.00.