Концерт современной духовной музыки пройдет в Твери
Начало в 16.00
Прозвучат как известные, так и новые песни. Фото: из личного архива Ильи Аносова
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16 декабря в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдет концерт современной духовной музыки. Перед зрителями выступит Илья Аносов.
Илья Аносов, художник по образованию, программист по основной работе, последние несколько лет он занимается сочинением песен и музыки. Его песни объединяет одно: христианские ценности и личный духовный опыт.
Организаторы мероприятия - Тверской православный молодежный клуб "Сеятель".
Адрес: ул. Советская, 54.
Начало в 16.00.