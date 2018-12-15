2018-12-15T13:05:49+03:00
Происшествия

Лекарственные средства и компьютер украли из аптеки в Тверской области

Подозреваемого удалось задержать
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Сотрудники полиции сработали оперативноСотрудники полиции сработали оперативно
Изменить размер текста:

Директор нелидовской поликлиники в Тверской области обратился в полицию по поводу кражи имущества из аптечного пункта, расположенного на 1 таже здания. Было установлено, что неизвестный похитил компьютер и лекарственные средства, взломав рольставни.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей произошедшего, изъяли на месте следы и улики, просмотрели записи видеокамер, расположенных в помещении, обследовали прилегающую к учреждению территорию.

Стражам порядка удалось не только установить, но и задержать подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 28-летний местный житель.

- Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято у злоумышленника, - отмечает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Концерт современной духовной музыки пройдет в Твери
Ранее судимая парочка продавала наркотики в Твери
Новогодние пряники научат расписывать в Твери
Женщина погибла на пожаре в Конаковском районе Тверской области
Рождественская ярмарка торжественно открывается в Твери
Мужчина пострадал во время аварии на М-10 в Тверской области
Тверская область занята восьмое место в рейтинге регионов с самым высоким процентом онкобольных
В день освобождения Калинина и накануне в Твери перекроют дороги
Пьяный мужчина сломал шлагбаум и ударил ножом охранника в Твери
Инженерам, электрогазосварщикам, врачам и строителям легче всего найти работу в Тверской области
Пожарным понадобилось четыре часа, чтобы потушить жилой дом в Тверской области
Концерт «Чтобы помнили…», посвященный освобождению Калинина, пройдет в Твери
Следователи СК возбудили уголовное дело после исчезновения жителя Тверской области
Благотворительная акция в помощь бездомным животным пройдет в Твери
Тверской фольклорный ансамбль «Забавушка» стал номинатом международной премии «ARTIS 2018»
Первый патриотический детско-юношеский фестиваль «Правнук Победы» пройдет в Твери
Электронная регистратура для записи к врачу начала работать в Тверской области
Выставка «Декабрь, январь и февраль...» подарит жителям Тверской области новогоднее настроение
В родительном отделении одной из больниц Тверской области прокуратура нашла ржавые краны
"Контроль трезвости" вновь пройдет на дорогах Тверской области
Покупатели и продавцы помогли девушке, которая потеряла сознание в одном из магазинов в Твери
Мешки с тонером от заправки картриджей загрязняли почву в Твери
Прокуратура требует посадить бывших руководителей "Тверской генерации" на 6 и 7 лет