2018-12-15T13:05:49+03:00
Происшествия

Лекарственные средства и компьютер украли из аптеки в Тверской области

Подозреваемого удалось задержать
Ирина ТАРАСОВА
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Сотрудники полиции сработали оперативноСотрудники полиции сработали оперативно
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Директор нелидовской поликлиники в Тверской области обратился в полицию по поводу кражи имущества из аптечного пункта, расположенного на 1 таже здания. Было установлено, что неизвестный похитил компьютер и лекарственные средства, взломав рольставни.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей произошедшего, изъяли на месте следы и улики, просмотрели записи видеокамер, расположенных в помещении, обследовали прилегающую к учреждению территорию.

Стражам порядка удалось не только установить, но и задержать подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 28-летний местный житель.

- Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято у злоумышленника, - отмечает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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