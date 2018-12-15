2018-12-15T12:20:26+03:00
Происшествия

Женщина погибла на пожаре в Конаковском районе Тверской области

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем
Ирина ТАРАСОВА
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Комната выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиКомната выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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15 декабря в 2:13 ночи в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Озерки Конаковского района.

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что возгорание произошло в 3-х комнатной квартире, расположенной на 2-м этаже 2-х этажного дома. Строение шлакоблочное, с шиферной кровлей, электрифицировано и газифицировано, 1995 года постройки.

Огонь повредил отделку жилой комнаты на площади 15 кв. м. При разборе в 2.55 был обнаружен труп, предположительно хозяйки квартиры, 1955 года рождения.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшей. Ущерб устанавливается.

Спасатели напоминают: зимой количество пожаров в жилых домах увеличивается! Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности. Не оставляйте маленьких детей одних.

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