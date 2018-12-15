2018-12-15T12:02:21+03:00
Общество

Рождественская ярмарка торжественно открывается в Твери

Работать она будет по 9 января
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Ярмарка будет работать до вечераЯрмарка будет работать до вечераФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

15 декабря в 12.00 в Твери, на улице Трехсвятской, состоится праздничное открытие новогодней ярмарки. Работать площадка будет по 9 января.

На следующий день 16 декабря, горожан ждут следующие мероприятия: с 12:00 – 14:00 Анимационная программа «ТД Хлеб», дегустация и презентация продукции, с 15:00 – Музыкальная программа «С Новым годом, Тверь!» от Лауреата джазовых фестивалей Валерия Забрусского

Ярмарка на Трехсвятской - это уже традиция. В этом году она пройдет в областном центре третий год подряд. Помимо сувениров и подарков, которые можно будет здесь найти в сказочных домиках, гости и жители Твери смогут поучаствовать и в праздничных программах, которые будут проходить каждые выходные.

Также здесь можно будет угоститься чем-то вкусным и выпить горячие напитки, в том числе .безалкогольный глинтвейн. .

Напомним, в украшенных домиках можно приобрести - новогоднюю ель и разнообразные украшения для нее, сладости, плетёные и кованые изделия, варежки и носки из овчины, уникальные новогодние подарки ручной работы.

Арт-объектами будет украшена и сама улица. Здесь установят праздничные арт-объекты: Рождественский вертеп, сани в еловых ветках, фотозону из деревянных снеговиков и ёлок, подкову на счастье. Посетители ярмарки смогут согреться горячим чаем, и попробовать вкусные угощения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина погибла на пожаре в Конаковском районе Тверской области
Мужчина пострадал во время аварии на М-10 в Тверской области
Тверская область занята восьмое место в рейтинге регионов с самым высоким процентом онкобольных
В день освобождения Калинина и накануне в Твери перекроют дороги
Пьяный мужчина сломал шлагбаум и ударил ножом охранника в Твери
Инженерам, электрогазосварщикам, врачам и строителям легче всего найти работу в Тверской области
Пожарным понадобилось четыре часа, чтобы потушить жилой дом в Тверской области
Концерт «Чтобы помнили…», посвященный освобождению Калинина, пройдет в Твери
Следователи СК возбудили уголовное дело после исчезновения жителя Тверской области
Благотворительная акция в помощь бездомным животным пройдет в Твери
Тверской фольклорный ансамбль «Забавушка» стал номинатом международной премии «ARTIS 2018»
Первый патриотический детско-юношеский фестиваль «Правнук Победы» пройдет в Твери
Электронная регистратура для записи к врачу начала работать в Тверской области
Выставка «Декабрь, январь и февраль...» подарит жителям Тверской области новогоднее настроение
В родительном отделении одной из больниц Тверской области прокуратура нашла ржавые краны
"Контроль трезвости" вновь пройдет на дорогах Тверской области
Покупатели и продавцы помогли девушке, которая потеряла сознание в одном из магазинов в Твери
Мешки с тонером от заправки картриджей загрязняли почву в Твери
Прокуратура требует посадить бывших руководителей "Тверской генерации" на 6 и 7 лет