Рождественская ярмарка торжественно открывается в Твери

15 Дек. 11:47 2018-12-15T12:02:21+03:00

Работать она будет по 9 января

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15 декабря в 12.00 в Твери, на улице Трехсвятской, состоится праздничное открытие новогодней ярмарки. Работать площадка будет по 9 января.

На следующий день 16 декабря, горожан ждут следующие мероприятия: с 12:00 – 14:00 Анимационная программа «ТД Хлеб», дегустация и презентация продукции, с 15:00 – Музыкальная программа «С Новым годом, Тверь!» от Лауреата джазовых фестивалей Валерия Забрусского

Ярмарка на Трехсвятской - это уже традиция. В этом году она пройдет в областном центре третий год подряд. Помимо сувениров и подарков, которые можно будет здесь найти в сказочных домиках, гости и жители Твери смогут поучаствовать и в праздничных программах, которые будут проходить каждые выходные.

Также здесь можно будет угоститься чем-то вкусным и выпить горячие напитки, в том числе .безалкогольный глинтвейн. .

Напомним, в украшенных домиках можно приобрести - новогоднюю ель и разнообразные украшения для нее, сладости, плетёные и кованые изделия, варежки и носки из овчины, уникальные новогодние подарки ручной работы.

Арт-объектами будет украшена и сама улица. Здесь установят праздничные арт-объекты: Рождественский вертеп, сани в еловых ветках, фотозону из деревянных снеговиков и ёлок, подкову на счастье. Посетители ярмарки смогут согреться горячим чаем, и попробовать вкусные угощения.