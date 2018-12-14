2018-12-14T19:20:58+03:00
Общество

В день освобождения Калинина и накануне в Твери перекроют дороги

Автомобилистам следует скорректировать свои маршруты со схемой перекрытий
Виктория ТУШКОВА
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Перед обелиском с маршем пройдут курсантыПеред обелиском с маршем пройдут курсантыФото: Василий ХОДАРЕВ
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В связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, движение и парковка транспорта будут запрещены на Театральной площади с 18 часов 15 декабря до окончания мероприятий 16 декабря - сообщает администрация Твери.

У обелиска Победы пройдёт митинг, который стартует в полдень. Однако, ближайшие участки дорог перекроют раньше - с 9:00. Не поехать до окончания митинга будет по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова; по набережной реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля; по улице Софьи Перовской; у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку; в створе улицы Советской.

О планах торжеств, посвящённых знаменательной дате, можно прочитать здесь.

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