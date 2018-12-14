2018-12-14T20:08:15+03:00
Происшествия

Мужчина пострадал во время аварии на М-10 в Тверской области

ДТП произошло в Вышнем Волочке
Виктория ЖУКОВА
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Травмы в аварии получил водитель ВАЗаТравмы в аварии получил водитель ВАЗаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области на 300-м километре автодороги М-10 столкнулись два автомобиля. Авария произошла утром 13 декабря.

По предварительным данным, водитель ВАЗ 21099 по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там автомобиль врезался в легковушку.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Подробности случившегося уточняются.

Травмы в аварии получил водитель ВАЗа, гражданин Украины. Угрозы его жизни нет.

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