Мужчина пострадал во время аварии на М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:08 2018-12-14T20:08:15+03:00

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В Тверской области на 300-м километре автодороги М-10 столкнулись два автомобиля. Авария произошла утром 13 декабря.

По предварительным данным, водитель ВАЗ 21099 по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там автомобиль врезался в легковушку.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Подробности случившегося уточняются.

Травмы в аварии получил водитель ВАЗа, гражданин Украины. Угрозы его жизни нет.