Мужчина пострадал во время аварии на М-10 в Тверской области
ДТП произошло в Вышнем Волочке
Травмы в аварии получил водитель ВАЗаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области на 300-м километре автодороги М-10 столкнулись два автомобиля. Авария произошла утром 13 декабря.
По предварительным данным, водитель ВАЗ 21099 по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там автомобиль врезался в легковушку.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Подробности случившегося уточняются.
Травмы в аварии получил водитель ВАЗа, гражданин Украины. Угрозы его жизни нет.