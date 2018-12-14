2018-12-14T19:24:24+03:00
Здоровье

Тверская область занята восьмое место в рейтинге регионов с самым высоким процентом онкобольных

В регионе раком болеют 2915 человек на 100 тысяч населения
Виктория ЖУКОВА
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С каждым годом заболевших становится на 23% большеС каждым годом заболевших становится на 23% большеФото: Борис КОКУРИН
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Тверская область попала в перечень регионов, которые вызывают особую тревогу в связи с большим количеством онкобольных. Список таких муниципалитетов был опубликован Минздравом России.

Согласно статистике в Тверской области раком болеют 2915 человек на 100 тысяч населения. Этот показатель занимает восьмое место среди других субъектов страны. С каждым годом заболевших становится на 23% больше.

Опережают Верхневолжье Новгородская, Ярославская, Рязанская и Калужская области, а также Краснодарский край (показатель 3086 человек на 100 тысяч населения), Республика Мордовия (3145 человек) и Курская область (3239 жителей).

Самыми благополучными субъектами стали Республика Саха, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Тыва и Дагестан.

В Минздраве отмечают, что причиной высокой смертности от онкозаболеваний стала нехватка специалистов, а также низкая эффективность диспансеризации и низкая осведомлённость населения.

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