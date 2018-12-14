Пьяный мужчина сломал шлагбаум и ударил ножом охранника в Твери
В Твери Центральный районный суд назначил наказание мужчине, который напал на охранника.
Инцидент произошел в региональном управлении пенсионного фонда на проспекте Победы. Пьяный мужчина сначала сломал шлагбаум, а после разбил окно в здании. Его попытались остановить охранники, но хулиган убежал.
Один из охранников бросился вдогонку. Хулигана удалось поймать возле дома №9 по проспекту Победы. Тогда он выхватил нож и ударил по голове охранника. Пострадавшей упал на асфальт и ударился головой. Врачи диагностировали у него серьезные травмы.
В пресс-службе суда рассказали, что дебошир полностью признал свою вину и попросил прощение у пострадавшего.
Мужчина в итоге получил семь лет колонии строгого режима. Также суд взыскали с него в пользу потерпевшего 800 тысяч рублей.