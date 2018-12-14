2018-12-14T18:37:58+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина сломал шлагбаум и ударил ножом охранника в Твери

Суд отправил его в колонию на семь лет
Виктория ЖУКОВА
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В Твери Центральный районный суд назначил наказание мужчине, который напал на охранникаВ Твери Центральный районный суд назначил наказание мужчине, который напал на охранникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери Центральный районный суд назначил наказание мужчине, который напал на охранника.

Инцидент произошел в региональном управлении пенсионного фонда на проспекте Победы. Пьяный мужчина сначала сломал шлагбаум, а после разбил окно в здании. Его попытались остановить охранники, но хулиган убежал.

Один из охранников бросился вдогонку. Хулигана удалось поймать возле дома №9 по проспекту Победы. Тогда он выхватил нож и ударил по голове охранника. Пострадавшей упал на асфальт и ударился головой. Врачи диагностировали у него серьезные травмы.

В пресс-службе суда рассказали, что дебошир полностью признал свою вину и попросил прощение у пострадавшего.

Мужчина в итоге получил семь лет колонии строгого режима. Также суд взыскали с него в пользу потерпевшего 800 тысяч рублей.

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