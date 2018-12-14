2018-12-14T18:01:36+03:00
Общество

Инженерам, электрогазосварщикам, врачам и строителям легче всего найти работу в Тверской области

Предприятия региона готовы трудоустроить 14,6 тысячи специалистов
Виктория ЖУКОВА
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В органах службы занятости области зарегистрировано 4,3 тысячи граждан, которые ищут работу Фото: архив "КП"В органах службы занятости области зарегистрировано 4,3 тысячи граждан, которые ищут работу Фото: архив "КП"
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В Тверской области открыто более 14 тысяч вакансий. Из них 8,6 тысяч предназначены для представителей рабочих профессий. При этом на сегодняшний день в органах службы занятости области зарегистрировано 4,3 тысячи жителей, которые ищут работу.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что наиболее востребованными профессиями остаются инженеры разного профиля, операторы технологических установок, электронно-вычислительных и вычислительных машин, электрогазосварщики, токари, механики, электрики и другие.

Требуются также врачи, в том числе общей практики, среднего и младшего медперсонала (таких вакансий 1,6 тысяч). Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, сферах продаж, бытового обслуживания, образования и науки.

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