2018-12-14T17:37:46+03:00
Происшествия

Пожарным понадобилось четыре часа, чтобы потушить жилой дом в Тверской области

Жильцов дома о пожаре предупредила собака
Виктория ЖУКОВА
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Дом загорелся поздно вечером Фото: vk/"Подслушано в Конаково"/Andrey GalihinДом загорелся поздно вечером Фото: vk/"Подслушано в Конаково"/Andrey Galihin
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В Тверской области около 22:00 13 декабря на улице Свободы в Конаково загорелся жилой дом. К месту происшествия незамедлительно выехали две пожарные машины с семью спасателями.

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что пожар произошел из-за короткого замыкания. Огонь уничтожил крышу и повредил внутреннюю отделку во всем доме.

Потушить возгорание полностью удалось только в 02:10.

Очевидцы в группе в соцсетях рассказали, что жильцам дома о пожаре сообщил местный песик. Собака первая заметила огонь и начала лаять. Благодаря этому все жильцы успели вовремя покинуть помещение.

Напомним, что в этом году в Тверской области произошло свыше 1000 пожаров. Зимой их количество увеличивается, особенно это касается жилых домов, которые имеют печное отопление. Поэтому гражданам спасатели советуют удвоить бдительность и всегда соблюдать элементарные правила безопасности.

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