Новогодние пряники научат расписывать в Твери

15 Дек. 12:36 2018-12-15T12:37:59+03:00

Какой новый год без имбирных пряников? Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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16 декабря Музей тверского быта приглашает взрослых и детей на мастер-класс по росписи пряников «Новогодние пряники».

- Пряник - это красивое украшение на ёлке, пряник - это душевный подарок для друзей и это просто настроение наступающего Нового года и Рождества. Интересно будет всем, - отмечают организаторы.

Также напомним, что в музее работают экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие».

Посетить можно и интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные истории», «Жил-был зонтик», «Большая история маленькой пуговки».

Адрес: ул. Горького, д. 19/4.

Тел. (4822) 52-84-04, факс 52-18-81.

Начало мастер-класса в 13.00.