Концерт «Чтобы помнили…», посвященный освобождению Калинина, пройдет в Твери

14 Дек. 16:45 2018-12-15T11:36:56+03:00

На концерт приглашают и взрослых, и детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершится он песней «Ты живи, моя Россия» в исполнении всех участников вечера

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16 декабря в Дворце культуры «Пролетарка» Твери пройдет вокально-хореографический творческий вечер «Чтобы помнили…», посвященный Дню освобождения Калинина от немецко - фашистских захватчиков.

Перед гостями выступят - народный самодеятельный коллектив «Жар-птица» (руководитель Ксения Позднева), мужским вокальнй ансамбль «АРТэЛЬ» Тверской областной филармонии (руководитель Сергей Левин). Также в концертной программе принимают участие народный ансамбль танца «Тверичане» им.Е.И.Комарова (руководитель Наталья Загороднюк) и народный коллектив шоу-балет «Русский стиль» Кимрского района (руководитель Елена Савченко).

В оригинальной авторской аранжировке Ксении Поздневой и Сергея Левина прозвучат «Катюша», «На горе, на гороньке», «За тихой рекою», «Провожала я дружка» и другие.

- История каждого из этих произведений будет дополнена русскими народными танцами, а также стихотворениями поэтов-фронтовиков, очевидцев и реальных участников военных событий времен Великой Отечественной войны. Причем, сам песенный ряд «пройдет» сквозь всю войну, как бы повествуя о судьбе женщины-матери, испытаниях, выпавших на ее долю, проводах и расставаниях с любимым, фронтовых треугольниках и тяжелых потерях, и наконец, долгожданной Победе, - рассказывают о программе организаторы.

Завершится праздничный вечер известным произведением «Ты живи, моя Россия» в исполнении всех участников концерта.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

Напомним, 16 декабря в Твери в рамках даты пройдут памятные мероприятия.