2018-12-15T11:36:56+03:00
Звезды

Концерт «Чтобы помнили…», посвященный освобождению Калинина, пройдет в Твери

Завершится он песней «Ты живи, моя Россия» в исполнении всех участников вечера
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На концерт приглашают и взрослых, и детейНа концерт приглашают и взрослых, и детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

16 декабря в Дворце культуры «Пролетарка» Твери пройдет вокально-хореографический творческий вечер «Чтобы помнили…», посвященный Дню освобождения Калинина от немецко - фашистских захватчиков.

Перед гостями выступят - народный самодеятельный коллектив «Жар-птица» (руководитель Ксения Позднева), мужским вокальнй ансамбль «АРТэЛЬ» Тверской областной филармонии (руководитель Сергей Левин). Также в концертной программе принимают участие народный ансамбль танца «Тверичане» им.Е.И.Комарова (руководитель Наталья Загороднюк) и народный коллектив шоу-балет «Русский стиль» Кимрского района (руководитель Елена Савченко).

В оригинальной авторской аранжировке Ксении Поздневой и Сергея Левина прозвучат «Катюша», «На горе, на гороньке», «За тихой рекою», «Провожала я дружка» и другие.

- История каждого из этих произведений будет дополнена русскими народными танцами, а также стихотворениями поэтов-фронтовиков, очевидцев и реальных участников военных событий времен Великой Отечественной войны. Причем, сам песенный ряд «пройдет» сквозь всю войну, как бы повествуя о судьбе женщины-матери, испытаниях, выпавших на ее долю, проводах и расставаниях с любимым, фронтовых треугольниках и тяжелых потерях, и наконец, долгожданной Победе, - рассказывают о программе организаторы.

Завершится праздничный вечер известным произведением «Ты живи, моя Россия» в исполнении всех участников концерта.

Начало в 16.00.

Вход свободный.

Напомним, 16 декабря в Твери в рамках даты пройдут памятные мероприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи