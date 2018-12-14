Следователи СК возбудили уголовное дело после исчезновения жителя Тверской области

14 Дек. 16:34 2018-12-14T16:34:56+03:00

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В Тверской области продолжается розыск 50-летнего мужчины. Следователи СК по результатам проведенной доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту убийства.

Житель Ржева пропал 9 ноября. В тот день он вышел из дома, поговорил с отцом и направился в деревню Турбаево, расположенную в Ржевском районе. По дороге мужчина пропал. Его местонахождение не установлено до сих пор.

- Собранная в ходе доследственной проверки информация свидетельствует об отсутствии у мужчины объективных данных, указывающих на его намерение беспричинно и на длительное время покинуть место жительства, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По уголовному делу продолжается комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств исчезновения мужчины.