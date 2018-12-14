2018-12-14T16:34:56+03:00
Общество

Следователи СК возбудили уголовное дело после исчезновения жителя Тверской области

Мужчину ищут больше месяца
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Расследование этого уголовного дела продолжаетсяРасследование этого уголовного дела продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжается розыск 50-летнего мужчины. Следователи СК по результатам проведенной доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту убийства.

Житель Ржева пропал 9 ноября. В тот день он вышел из дома, поговорил с отцом и направился в деревню Турбаево, расположенную в Ржевском районе. По дороге мужчина пропал. Его местонахождение не установлено до сих пор.

- Собранная в ходе доследственной проверки информация свидетельствует об отсутствии у мужчины объективных данных, указывающих на его намерение беспричинно и на длительное время покинуть место жительства, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По уголовному делу продолжается комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств исчезновения мужчины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный мужчина сломал шлагбаум и ударил ножом охранника в Твери
Инженерам, электрогазосварщикам, врачам и строителям легче всего найти работу в Тверской области
Пожарным понадобилось четыре часа, чтобы потушить жилой дом в Тверской области
Благотворительная акция в помощь бездомным животным пройдет в Твери
Тверской фольклорный ансамбль «Забавушка» стал номинатом международной премии «ARTIS 2018»
Первый патриотический детско-юношеский фестиваль «Правнук Победы» пройдет в Твери
Электронная регистратура для записи к врачу начала работать в Тверской области
Выставка «Декабрь, январь и февраль...» подарит жителям Тверской области новогоднее настроение
В родительном отделении одной из больниц Тверской области прокуратура нашла ржавые краны
"Контроль трезвости" вновь пройдет на дорогах Тверской области
Покупатели и продавцы помогли девушке, которая потеряла сознание в одном из магазинов в Твери
Мешки с тонером от заправки картриджей загрязняли почву в Твери
Прокуратура требует посадить бывших руководителей "Тверской генерации" на 6 и 7 лет