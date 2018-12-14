2018-12-14T15:45:13+03:00
Звезды

Тверской фольклорный ансамбль «Забавушка» стал номинатом международной премии «ARTIS 2018»

Коллектив стал победителем в номинации «Вокал»
Ирина ТАРАСОВА
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Коллектив признан лучшим вокальным ансамблем этого года. Фото: Елена ЧикареваКоллектив признан лучшим вокальным ансамблем этого года. Фото: Елена Чикарева
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10 декабря на легендарной сцене БКЗ «Октябрьский» в городе Санкт-Петербург прошло торжественное награждение победителей ежегодной международной премии в области детского и молодежного творчества «ARTIS 2018».

Премия «ARTIS» - это не имеющее аналогов масштабное творческое состязание с официальным международным статусом и призовым фондом свыше 1 000 000 рублей. В соискании премии принимали участие свыше 3000 человек из более 130 городов России, Беларуси, Финляндии и Эстонии. В составе судейской коллегии – звезды российской и зарубежной эстрады, известные деятели шоу-бизнеса, культуры, искусства, спорта, образования и науки.

Образцовый фольклорный ансамбль «Забавушка» из ДК «Металлист» города Твери в составе старшей возрастной группы стал победителем в номинации «Вокал» и обладателем диплома Лауреата I степени «Лучший вокальный ансамбль (хор) сезона 2017-2018» и денежного приза в размере 50 000 рублей.

Коллектив – лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, но на таком масштабном мероприятии побывал впервые.

За усилия, приложенные для подготовки номинантов, родители, друзья и коллеги из ДК «Металлист» благодарят руководителя ансамбля Елену Синицину, концертмейстеров Артема Костерина и Виктора Хохлова.

- Искренне ценим ваш профессионализм и преданность своему делу. Сам факт участия в Премии «ARTIS», одном из главных творческих мероприятий года, говорит о вас как о специалистах высочайшего класса.

Ансамбль на таком масштабном мероприятии побывал впервые. Фото: Елена Чикарева

Ансамбль на таком масштабном мероприятии побывал впервые. Фото: Елена Чикарева

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