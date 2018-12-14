2018-12-14T15:12:11+03:00
Общество

Первый патриотический детско-юношеский фестиваль «Правнук Победы» пройдет в Твери

Мероприятие состоится в рамках Дня освобождения Калинина от немецко-фашистских войск
Ирина ТАРАСОВА
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Посвящен фестиваль осмыслению молодежью наследия своих прадедов – участников Великой Отечественной ВойныПосвящен фестиваль осмыслению молодежью наследия своих прадедов – участников Великой Отечественной ВойныФото: Ирина ТАРАСОВА
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16 декабря в малом зале ДК Пролетарка Твери в знаменательный для города день – день его освобождения от немецко-фашистских войск (16 декабря 1941 г.) состоится открытие нового патриотического детско-юношеского фестиваля «Правнук Победы»

Мероприятие пройдет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы. Посвящен фестиваль осмыслению молодежью наследия своих прадедов – участников Великой Отечественной Войны, и сохранению памяти о своих родственниках героях того времени.

На открытии фестиваля будет представлено детско-юношеское кино-творчество учеников гимназии № 12 Твери и учащихся Вышневолоцкого района, посвященное прабабушкам и прадедушкам –участников Великой Отечественной Войны, а также музыкально-поэтическое творчество юношества региона по сохранению памяти о своих славных предках – защитниках Родины.

На фестивале прозвучат песни военных лет, пройдет мастер-класс по созданию семейного архива, видео сюжетов о своих предках, а также интересные встречи с ветеранами.

Организаторы фестиваля - Отдел культуры Тверской Епархии, ДК «Пролетарка», Студия телевизионных программ «Акценты» и гимназией № 12 Твери.

Начало в 12.00.

Вход на фестиваль свободный.

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