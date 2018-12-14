2018-12-14T14:57:18+03:00
Здоровье

Электронная регистратура для записи к врачу начала работать в Тверской области

Об этом официально объявил региональный Минздрав
Виктория ТУШКОВА
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На смену порталу «Мобимед» пришел новый сервис «Электронная регистратура». Фото: medregtver.ruНа смену порталу «Мобимед» пришел новый сервис «Электронная регистратура». Фото: medregtver.ru
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На смену порталу «Мобимед» пришел новый сервис «Электронная регистратура». Он призван давать возможность дистанционной записи на приём к врачам государственных медицинских учреждений.

Редакция «КП»-Тверь» уже успела потестировать новую систему, и, к сожалению, записаться к врачу не выходя из дома нам не удалось. В региональном минздраве заявляют, что сложности эти временные.

- На сегодняшний день система еще тестируется, однако некоторые учреждения уже проводят электронную запись пациентов, - приводит слова заместителя министра здравоохранения Тверской области Игоря Барышева пресс-служба областного Минздрава. – Конечно, на начальном этапе не обходится без проблем. Например, к нам обращаются граждане, которым не удается записаться через новый портал medregtver.ru. Это связано с тем, что персональных данных пациента нет в архиве нового сервиса. Если у человека возникла такая проблема, ему необходимо один раз прийти в лечебное учреждение по месту жительства и записаться на приём к врачу через регистратуру. В дальнейшем пациент сможет записываться через «Электронную регистратуру» самостоятельно.

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