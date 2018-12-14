Выставка «Декабрь, январь и февраль...» подарит жителям Тверской области новогоднее настроение

14 Дек. 14:53 2018-12-14T14:57:17+03:00

На выставке царят дух нового года и Рождества. Фото: Наталья Диченская

В экспозиции представлены произведения живописи, графики и художественного фаянса

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14 декабря в 16.00 в Мемориально-художественном музее Владимира Серова, что в поселке Эммаус Калининского района, состоится открытие зимней выставки «Декабрь, январь и февраль...»

В экспозиции представлены замечательные произведения живописи, графики и художественного фаянса, что, безусловно, прибавит им праздничного настроения

Посетители увидят произведения художников: В.Л. Боровиковского, И.И. Шишкина, М.В. Дервиз-Фаворской, А.Н. Самохвалова, А.В. Моравова, А.Ф. Пахомова, Ю.А. Васнецова.

А также изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового завода.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

Калининский район, пос. Эммаус, д. 29.

Все вопросы по тел. 37-84-32 (музей).