2018-12-14T14:23:33+03:00
Происшествия

"Контроль трезвости" вновь пройдет на дорогах Тверской области

Полицейские опять будут ловить лихачей
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские опять будут ловить нарушителейПолицейские опять будут ловить нарушителейФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 14 декабря, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 16 декабря включительно.

Нарушителей общепринятых правил ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, однако за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Водитель под "мухой" может на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам в их нелегкой работе, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

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