2018-12-14T16:01:05+03:00
Дом. Семья

Благотворительная акция в помощь бездомным животным пройдет в Твери

Помочь четвероногим может каждый
Виктория ЖУКОВА
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Жители могут купить сухой корм, наполнители или игрушкиЖители могут купить сухой корм, наполнители или игрушкиФото: Александр ГЛУЗ
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В Твери 15 декабря пройдет благотворительная акция в помощь бездомным животным. Организатором мероприятия стала Инициативная группа по защите животных. Гостей ждет беспроигрышная лотерея с новогодними подарками за символическую плату.

Проходить акция будет в зоомагазинах "Живая Планета" по адресам: Волоколамский проспект, 15 корп. 2 и улица Горького, 133. Волонтёры будут ждать всех желающих с 12:00 до 16:00.

Помочь животным можно не только деньгами, но и сухой провизией: купить корм, крупу, наполнители или игрушки. Самому щедрому жителю организаторы обещают вручить подарок.

Во время акции будет работать ярмарка работ группы «Рука помощи». Жители смогут приобрести красивое новогоднее украшение или теплые вещи ручной работы. Деньги от продажи пойдут на помощь нуждающимся.

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