В родительном отделении одной из больниц Тверской области прокуратура нашла ржавые краны

14 Дек. 14:52 2018-12-14T14:52:41+03:00

Краны и раковины в родильном отделении были ржавые Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области прокуратура Нелидовского района проверила учреждения в сфере здравоохранения.

Было установлено, что состояние родильного отделения местной больницы, которое находится на улице Больничная, оставляет желать лучшего. Учреждение не соблюдало санитарно-эпидемиологические нормы «Гигиенических требований к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

Краны и раковины в родильном отделении были ржавые и с коррозией.

В пресс-службе областной прокуратуре сообщили, что главному врачу больницы внесено представление. Результаты рассмотрения представления и устранение нарушений на контроле в межрайонной прокуратуре.