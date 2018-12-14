2018-12-14T14:02:13+03:00
Общество

Покупатели и продавцы помогли девушке, которая потеряла сознание в одном из магазинов в Твери

"Скорая" приехала на вызов уже через семь минут
Виктория ЖУКОВА
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Очевидцы оказали девушке первую помощь до приезда "скорой"Очевидцы оказали девушке первую помощь до приезда "скорой"Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери днем 13 декабря в одном из продуктовых магазином на проспекте Победы резко стало плохо студентке. Девушка потеряла сознание. Ей на помощь тут же бросились покупатели и работники магазина.

- Хочу сказать, что все, кто в тот момент был рядом - большие молодцы! Молодые люди помогли посадить девушку, продавцы раздели, хлопали и растирали. Один из покупателей успел принести нашатырь из аптеки. Фасовщицы принесли чай из подсобки, когда девушка пришла в себя. Когда видишь такое неравнодушие и такое сплочение, понимаешь, что в Твери живут хорошие люди!, - рассказала свидетельница случившегося в группе в соцсети "Подслушано у медиков. Тверь".

Благодаря неравнодушию людей девушка быстро пришла в себя. Очевидцы также отметили оперативность работы медиков - "скорая" приехала на вызов уже через семь минут.

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