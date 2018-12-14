Мешки с тонером от заправки картриджей загрязняли почву в Твери
Предприниматель нарушил законодательства об отходах производства и потребления
Предприниматели обязали убрать все мешкиФото: Андрей АБРАМОВ
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В Твери недалеко от ТЭЦ на Соминке были найдены мешки с тонером от заправки картриджей. В начале декабря подозрительные пакеты заметили жители. Этот порошок черного цвета загрязнял почву.
Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тверской области проверили проверку и установили, что отходы сбросил на почву индивидуальный предприниматель, который занимается заправкой картриджей.
После проверки бизнесмена обязали убрать мешки. Также в его отношении был составлен протокол по делу об административном правонарушении.