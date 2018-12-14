Жительница Тверской области отправится в колонию за убийство сожителя

14 Дек. 12:03 2018-12-14T12:03:04+03:00

Она проведет девять лет за решеткой

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В Тверской области 39-летнюю жительницу Лесного района обвинили в убийстве. Во время судебного заседания было установлено, что в мае этого года она поругалась со своим сожителем. Мужчина в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина взяла нож и ударила им своего возлюбленного в область груди. Мужчина скончался на месте происшествия.

В областной прокуратуре сообщили, что Лесной районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования родственников погибшего о взыскании морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.

Однако подсудимая была не согласна с наказанием и попыталась обжаловать решение суда. Но судебная коллегия по уголовным делам Тверского областного суда оставила приговор без изменений.