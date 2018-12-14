2018-12-14T12:00:41+03:00
Общество

Останется ли граффити с Солженицыным на стене дома в Твери жители ещё не определились

Пока в столице России в торжественной обстановке открывали памятник писателю, у нас продолжается шум вокруг его портрета на стене дома
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Портрет нобелевского лауреаты до сих пор ждёт своей участи в ТвериПортрет нобелевского лауреаты до сих пор ждёт своей участи в ТвериФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Как сообщили редакции «КП»-Тверь» в администрации Московского района города, говорить определённо о том, будет ли закрашена работа местного художника Виктора Лебедева (Джокера) пока преждевременно, так как протокол собрания жильцов, в котором официально должно быть зафиксировано решение, ещё не представлен в управляющую компанию.

- Только после этого можно говорить о легитимности принятого решения, - в телефонной беседе с «КП»-Тверь» сообщила глава администрации Московского района Твери Людмила Хоменко. - По такому решению должно пройти собрание, имеющее кворум, очное голосование, и заочное голосование, после чего протокол предоставляется в управляющую организацию. Этого документа у УК ещё нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи