2018-12-14T12:00:41+03:00
Общество

Останется ли граффити с Солженицыным на стене дома в Твери жители ещё не определились

Пока в столице России в торжественной обстановке открывали памятник писателю, у нас продолжается шум вокруг его портрета на стене дома
Виктория ТУШКОВА
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Портрет нобелевского лауреаты до сих пор ждёт своей участи в ТвериПортрет нобелевского лауреаты до сих пор ждёт своей участи в ТвериФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Как сообщили редакции «КП»-Тверь» в администрации Московского района города, говорить определённо о том, будет ли закрашена работа местного художника Виктора Лебедева (Джокера) пока преждевременно, так как протокол собрания жильцов, в котором официально должно быть зафиксировано решение, ещё не представлен в управляющую компанию.

- Только после этого можно говорить о легитимности принятого решения, - в телефонной беседе с «КП»-Тверь» сообщила глава администрации Московского района Твери Людмила Хоменко. - По такому решению должно пройти собрание, имеющее кворум, очное голосование, и заочное голосование, после чего протокол предоставляется в управляющую организацию. Этого документа у УК ещё нет.

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