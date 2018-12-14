2018-12-14T11:12:24+03:00
Общество

16 декабря в Твери будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах

Город отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Виктория ЖУКОВА
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Водителям стоит быть бдительнымиВодителям стоит быть бдительнымиФото: Виктор Буздин
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В Твери 16 декабря будет перекрыта часть центральных улиц. Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Движение и парковка всех видов транспорта будут ограничена на Театральной площади с 18:00 15 декабря до окончания всех мероприятий 16 декабря.

Также, с 9:00 16 декабря и до конца мероприятий будут перекрыты участки дорог у Обелиска Победы:

- Краснофлотская набережная от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова;

- набережная реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля;

- часть улицы Софьи Перовской;

- участок от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку (у Обелиска Победы).

Распоряжение о перекрытиях опубликовано на сайте администрации города. Водителям рекомендуют заранее составить свой маршрут с учетом изменений в движении транспорта.

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