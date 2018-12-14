2018-12-14T11:12:24+03:00
Общество

16 декабря в Твери будет перекрыто движение транспорта на некоторых улицах

Город отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Водителям стоит быть бдительнымиВодителям стоит быть бдительнымиФото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

В Твери 16 декабря будет перекрыта часть центральных улиц. Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Движение и парковка всех видов транспорта будут ограничена на Театральной площади с 18:00 15 декабря до окончания всех мероприятий 16 декабря.

Также, с 9:00 16 декабря и до конца мероприятий будут перекрыты участки дорог у Обелиска Победы:

- Краснофлотская набережная от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова;

- набережная реки Тьмаки, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля;

- часть улицы Софьи Перовской;

- участок от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку (у Обелиска Победы).

Распоряжение о перекрытиях опубликовано на сайте администрации города. Водителям рекомендуют заранее составить свой маршрут с учетом изменений в движении транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электронная регистратура для записи к врачу начала работать в Тверской области
Выставка «Декабрь, январь и февраль...» подарит жителям Тверской области новогоднее настроение
В родительном отделении одной из больниц Тверской области прокуратура нашла ржавые краны
"Контроль трезвости" вновь пройдет на дорогах Тверской области
Покупатели и продавцы помогли девушке, которая потеряла сознание в одном из магазинов в Твери
Мешки с тонером от заправки картриджей загрязняли почву в Твери
Прокуратура требует посадить бывших руководителей "Тверской генерации" на 6 и 7 лет
Жительница Тверской области отправится в колонию за убийство сожителя
Останется ли граффити с Солженицыным на стене дома в Твери жители ещё не определились
Директора компании в Твери подозревают в преднамеренном банкротстве и выводе 49 млн рублей
65-летнего доцента университета из Твери обвиняют во взятке и подлоге
Фура столкнулась с легковушкой на трассе М-9 в Тверской области
Неизвестный водитель сбил на "зебре" 81-летнюю пенсионерку в Твери
В Твери женщина попала под сдающий задним ходом автомобиль
46-летний мужчина погиб во время пожара в подвале собственного дома в Тверской области
На железнодорожном вокзале Твери пройдет праздничный концерт
Антимонопольщики обнаружили незаконное повышение цен на ТВ-приставки в магазинах Тверской области
Пара лосей провалилась под лёд в Тверской области
Четыре призывника из Тверской области направлены на военную службу в научные роты
Торговые ряды в Вышнем Волочке Тверской области планируют привести в порядок
В Тверской области торжественно открыли Год театра
Ружьё стоимостью 20 тысяч рублей украл житель Тверской области
Подросток ударил ножом сожителя своей матери в Тверской области
В Твери приглашают на праздник "Винтажная ёлка в стиле 19 века"
Оказание паллиативной помощи обсудили в Твери
В Твери из-за пожарной тревоги людей эвакуировали из крупного торгового центра