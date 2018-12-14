2018-12-14T11:00:41+03:00
Происшествия

Директора компании в Твери подозревают в преднамеренном банкротстве и выводе 49 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина обогатился за счет разорения собственной компанииМужчина обогатился за счет разорения собственной компанииФото: Валерий РОМАНОВ
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Тверские полицейские обнаружили, что руководитель одной из местных торговых компаний, ведет противоправную деятельность.

Оперативники установили, что генеральный директор фирмы по производству пластиковых панелей на протяжении долгого времени заключал экономически нецелесообразные сделки. Также он выводил активы компании на счета подконтрольных организаций. Его действия привели к тому, что организация стала неплатежеспособной, а кредиторам был причинен ущерб на 49 миллионов рублей.

- Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики Следственного управления УМВД России по городу Твери в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчине грозит до шести лет колонии со штрафов. Полицейские продолжают устанавливать все подробности произошедшего.

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