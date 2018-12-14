65-летнего доцента университета из Твери обвиняют во взятке и подлоге

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-14T10:27:59+03:00

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В Твери прокуратура Заволжского района направила в суд уголовное дело по факту получения взятки.

По версии предварительного расследования, 65-летний доцент одной из кафедр Тверского государственного технического университета брал взятки у студентов. За деньги он помогал учащимся через посредника подготовить контрольные работы по дисциплине «Геология».

На предложение преподавателя откликнулись в общей сложности 26 студентов второго курса, которые не могли получить зачет.

В областной прокуратуре рассказали, что обвиняемый в начале июня получил через посредника деньги от студентов. Находясь на своем рабочем месте, он без фактического приема и оценки качества знаний, проставил в зачетные книжки и в ведомостях дату сдачи, «зачтено» и свою подпись.

Общая сумма взяток составила 53 тысячи рублей. Уголовное дело будет рассматривать Заволжский районный суд Твери.