Фура столкнулась с легковушкой на трассе М-9 в Тверской области
Большегруз ушел в занос
Удар пришелся на сторону пассажира Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области фура врезалась в легковушку. Авария произошла 13 декабря в 16:40 на 339 километре автотрассы М-9 «Балтия».
47-летний водитель проезжал Нелидовский район на грузовом автомобиле «Volvo FH». Направлялся он в сторону Москвы.
Мужчина не правильно выбрал скорость для движения и не справился с управлением. В результате фуру занесло, и она врезалась в автомобиль ВАЗ-21140, который ехал во встречном направлении.
В региональном УГИБДД России сообщили, что травмы получила 88-летняя пассажирка легковушки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.