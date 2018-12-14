Фура столкнулась с легковушкой на трассе М-9 в Тверской области

14 Дек. 10:02 2018-12-14T10:02:38+03:00

Удар пришелся на сторону пассажира Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области фура врезалась в легковушку. Авария произошла 13 декабря в 16:40 на 339 километре автотрассы М-9 «Балтия».

47-летний водитель проезжал Нелидовский район на грузовом автомобиле «Volvo FH». Направлялся он в сторону Москвы.

Мужчина не правильно выбрал скорость для движения и не справился с управлением. В результате фуру занесло, и она врезалась в автомобиль ВАЗ-21140, который ехал во встречном направлении.

В региональном УГИБДД России сообщили, что травмы получила 88-летняя пассажирка легковушки. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.