Неизвестный водитель сбил на "зебре" 81-летнюю пенсионерку в Твери
Ведется розыск автомобилиста
Полицейские ведут розыск нарушителяФото: Кирилл ЧАЩИН
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В четверг, 13 декабря, в Твери на бульваре Ногина в районе дома №4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого различные травмы получила 81-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было около 09:15.
Дорожные полицейские выяснили, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пенсионерку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, женщина была доставлена с различными травмами в больницу.