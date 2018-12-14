2018-12-14T09:56:07+03:00
Происшествия

Неизвестный водитель сбил на "зебре" 81-летнюю пенсионерку в Твери

Ведется розыск автомобилиста
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские ведут розыск нарушителяПолицейские ведут розыск нарушителяФото: Кирилл ЧАЩИН
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В четверг, 13 декабря, в Твери на бульваре Ногина в районе дома №4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого различные травмы получила 81-летняя женщина. Авария случилась, когда на часах было около 09:15.

Дорожные полицейские выяснили, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пенсионерку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, женщина была доставлена с различными травмами в больницу.

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