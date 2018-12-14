В Твери женщина попала под сдающий задним ходом автомобиль
От госпитализации потерпевшая отказалась
Женщина отказалась ехать в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В четверг, 13 декабря, в Твери на Октябрьском проспекте в районе строения №105, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 26-летняя женщина. Неприятный инцидент произошел, когда на часах было около 08:50.
Полицейские выяснили, что 32-летний водитель Citroen Berlingo сдавая задним ходом сбил 26-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, женщину медики осмотрели на месте ДТП. От госпитализации потерпевшая отказалась.