В Твери женщина попала под сдающий задним ходом автомобиль

14 Дек. 09:36 2018-12-14T09:36:38+03:00

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В четверг, 13 декабря, в Твери на Октябрьском проспекте в районе строения №105, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 26-летняя женщина. Неприятный инцидент произошел, когда на часах было около 08:50.

Полицейские выяснили, что 32-летний водитель Citroen Berlingo сдавая задним ходом сбил 26-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, женщину медики осмотрели на месте ДТП. От госпитализации потерпевшая отказалась.