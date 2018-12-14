2018-12-14T09:58:24+03:00
Происшествия

46-летний мужчина погиб во время пожара в подвале собственного дома в Тверской области

Дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении
Виктория ЖУКОВА
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Всего на месте работали семь человек и две единицы техникиВсего на месте работали семь человек и две единицы техникиФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области вечером 13 декабря в деревне Яблонная Бежецкого района произошло ЧП: загорелся жилой дом.

На место происшествия незамедлительно прибыли отделения пожарно-спасательной части № 22 и пожарно-спасательной части № 22 - всего семь человек и две единицы техники.

Локализовать пожар удалось только через два часа, а полностью потушить еще через 30 минут.

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что огонь повредил имущество в подвале дома. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Во время тушения пожарные обнаружили в подвале дома погибшего 46-летнего хозяина дома.

Напомним, что за этот год в Тверской области произошло порядка 1000 пожаров. Зимой их количество увеличивается, особенно это касается жилых помещений, которые имеют печное отопление. Поэтому жителям советуют быть внимательнее и соблюдать элементарные правила безопасности.

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