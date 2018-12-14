На железнодорожном вокзале Твери пройдет праздничный концерт

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-14T09:08:10+03:00

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Тверь с размахом отметит 77-летие освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В воскресение, 16 декабря в городе пройдет ряд торжественных мероприятий. В их числе – концерт образцового оркестра "РЖД" под руководством Народного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, почетного железнодорожника Александра Данильченко.

Выступать оркестр будет на железнодорожном вокзале Твери. Начало в 12:30.

Напомним, Тверь в 1931 году была переименована в Калинин. Старое название городу вернули только в 1990 году. Калинин одним из первых освободили от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.