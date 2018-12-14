Пара лосей провалилась под лёд в Тверской области

14 Дек. 08:03 2018-12-14T08:05:46+03:00

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В Тверской области под лед провалились два лося. Произошло это утром 13 декабря в районе Саблино Столопинского сельского поселения. Вес животных не выдержал лед на Волге.

Очевидцы немедленно вызвали спасателей. На место происшествия прибыло отделение пожарно-спасательной части во главе с ее начальником. Они увидели, что живая лосиха находится на противоположной стороне реки в большой полынье. А вот второй лось утонул.

Самку удалось спасти. Личный состав вытащил ее из воды с помощью лодки и техники. Спасатели также достали из воды тело самца.

В региональном УМЧС рассказали, что замерзшую лосиху передали сотрудникам «Охотресурс» для отогрева и лечения.