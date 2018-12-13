Четыре призывника из Тверской области направлены на военную службу в научные роты
В Твери прошла торжественная церемония отправки новобранцев на военную службу. Четыре призывника отправились проходить военную службу в научные роты. Молодых людей ждут в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, Военно-космических силах Красногорска Московской области и в Военном учебно-научном центре военно-воздушных сил в Воронеже.
Все будущие новобранцы прошли строгий отбор, одним из главных требований было наличие высшего образования.
Напомним, что ранее прошла торжественная церемония отправки 21 новобранца из Тверского региона на военную службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, отдельный батальон почетного караула Управления военного коменданта Москвы. А новобранцы из Твери Преображенского комендантского полка на днях уже приняли военную присягу.