2018-12-13T19:28:00+03:00
Политика

Четыре призывника из Тверской области направлены на военную службу в научные роты

Молодых людей распределили в Санкт-Петербург, Красногорск и Воронеж
Виктория ЖУКОВА
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Молодых людей распределили в Санкт-Петербург, Красногорск и ВоронежМолодых людей распределили в Санкт-Петербург, Красногорск и ВоронежФото: Влад КОМЯКОВ
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В Твери прошла торжественная церемония отправки новобранцев на военную службу. Четыре призывника отправились проходить военную службу в научные роты. Молодых людей ждут в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, Военно-космических силах Красногорска Московской области и в Военном учебно-научном центре военно-воздушных сил в Воронеже.

Все будущие новобранцы прошли строгий отбор, одним из главных требований было наличие высшего образования.

Напомним, что ранее прошла торжественная церемония отправки 21 новобранца из Тверского региона на военную службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, отдельный батальон почетного караула Управления военного коменданта Москвы. А новобранцы из Твери Преображенского комендантского полка на днях уже приняли военную присягу.

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