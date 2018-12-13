2018-12-13T18:15:34+03:00
Звезды

В Тверской области торжественно открыли Год театра

Церемония прошла в Кимрах
Ирина ТАРАСОВА
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Церемония открытия прошла в Кимрах. Фото: Правительство Тверской областиЦеремония открытия прошла в Кимрах. Фото: Правительство Тверской области
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13 декабря в России прошли торжественные мероприятия, приуроченные открытию Года театра. Именно этому искусству посвящен новый 2019 год. Указ о проведении Года театра в РФ подписал Президент России. Основные задачи Года театра — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

Торжественная церемония открытия в Тверской области прошла в Кимрском театре драмы. Участниками встречи стали представителей профессиональных и любительских театров Тверской области. Приехал в Кимры и председатель тверского отделения Союза театральных деятелей РФ, Заслуженный артист России Александр Семчев.

На встрече как подводили итоги года, так делились и планами на будущее.

Так, было отмечено, что в последние годы в рамках реализации проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах было заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году в планах закупка мультимедийных сценических комплексов, светодиодных экранов, акустического оборудования. На поддержку Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджета на 2019 год предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Говорили и том, что театры становятся все более мобильными. Проект «Театр в глубинку» позволит профессиональным театрам посещать города и районные центры региона. В свою очередь в рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

Не забудут и об акциях. Доступный театр и Ночь театра, которая пройдет 29 марта, (ночные показы спектаклей, капустники, встречи с артистами и другие мероприятия) также запланированы в регионе.

Напомним, в регионе работают 500 любительских театров. В 2019-м профессиональные театры Тверской области подготовят 32 новых спектакля.

Гостем встречи стал председатель тверского отделения Союза театральных деятелей РФ, Заслуженный артист России Александр Семчев. Фото: Правительство Тверской области

Гостем встречи стал председатель тверского отделения Союза театральных деятелей РФ, Заслуженный артист России Александр Семчев. Фото: Правительство Тверской области

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