2018-12-13T18:13:42+03:00
Происшествия

Ружьё стоимостью 20 тысяч рублей украл житель Тверской области

И получил за это условный срок.
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Украденное ружьё было заряжено двумя патронамиУкраденное ружьё было заряжено двумя патронамиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ржевской городском суде слушалось дело местного жителя, обвиняемого в краже ружья. Как установило следствие и суд, мужчина приметил ружьё в бане, расположенной посёлке Карьер Ржевского района. Исправное ружьё было заряжено двумя охотничьими патронами. Воспользовавшись тем, что в помещении больше никого не было, злоумышленник украл ружьё, чем нанёс его владельцу ущерб в размере 20040 рублей.

Вынося наказание, суд учёл молодой возраст подсудимого и то, что он явился с повинной и признался в содеянном.

- Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимым преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, условно с испытательным сроком в два года, - сообщает пресс-служба Ржевского городского суда Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи