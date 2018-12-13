2018-12-13T18:13:42+03:00
Происшествия

Ружьё стоимостью 20 тысяч рублей украл житель Тверской области

И получил за это условный срок.
Виктория ТУШКОВА
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Украденное ружьё было заряжено двумя патронамиУкраденное ружьё было заряжено двумя патронамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ржевской городском суде слушалось дело местного жителя, обвиняемого в краже ружья. Как установило следствие и суд, мужчина приметил ружьё в бане, расположенной посёлке Карьер Ржевского района. Исправное ружьё было заряжено двумя охотничьими патронами. Воспользовавшись тем, что в помещении больше никого не было, злоумышленник украл ружьё, чем нанёс его владельцу ущерб в размере 20040 рублей.

Вынося наказание, суд учёл молодой возраст подсудимого и то, что он явился с повинной и признался в содеянном.

- Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимым преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, условно с испытательным сроком в два года, - сообщает пресс-служба Ржевского городского суда Тверской области.

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