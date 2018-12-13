Подросток ударил ножом сожителя своей матери в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-13T18:04:45+03:00

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В Тверской области расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд уже удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что вечером в воскресение, 9 декабря подросток из-за внезапно возникшей личной неприязни к сожителю своей матери, ударил мужчину ножом в грудь. Произошло это в квартире в Конаково.

В региональном СУ СК РФ сообщили, что следователи СКР опросили потерпевшего и подозреваемого. Продолжается комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Также назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.