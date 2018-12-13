2018-12-13T17:56:14+03:00
Звезды

В Твери приглашают на праздник "Винтажная ёлка в стиле 19 века"

В программе - волшебный спектакль, живая музыка и подарки ручной работы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Детей и взрослых ждет удивительное новогоднее путешествие в прошлое. Фото: Арт-пространство Театральный подвалДетей и взрослых ждет удивительное новогоднее путешествие в прошлое. Фото: Арт-пространство Театральный подвал
Изменить размер текста:

В Тверской области мам, пап и детей от 4 до 12 лет приглашают на Винтажную ёлку в стиле 19 века!

- Наши «ёлки» больше похожи на семейный праздник в духе русских традиций, где каждый чувствует себя желанным гостем, - рассказывают организаторы.

Детей ждет:

- волшебный спектакль-приключение, где главные герои - сами дети;

- уютная атмосфера камерного театра;

- настоящий Дед Мороз;

- живая музыка;

- колядки, песни;

- веселые игры и хороводы;

- увлекательные мастер-классы;

- сказочная теплая атмосфера русской старины;

- подарки ручной работы от Деда Мороза.

О билетах стоит подумать заранее!

Театральный Подвал,

ул. Лидии Базановой, д. 20.

27, 28, 29, 30 декабря, а также 7 января.

При покупке билета до 20 декабря - скидки!

Тел. для справок 8-930-154-16-69.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи