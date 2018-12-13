В Твери приглашают на праздник "Винтажная ёлка в стиле 19 века"

13 Дек. 17:54 2018-12-13T17:56:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области мам, пап и детей от 4 до 12 лет приглашают на Винтажную ёлку в стиле 19 века!

- Наши «ёлки» больше похожи на семейный праздник в духе русских традиций, где каждый чувствует себя желанным гостем, - рассказывают организаторы.

Детей ждет:

- волшебный спектакль-приключение, где главные герои - сами дети;

- уютная атмосфера камерного театра;

- настоящий Дед Мороз;

- живая музыка;

- колядки, песни;

- веселые игры и хороводы;

- увлекательные мастер-классы;

- сказочная теплая атмосфера русской старины;

- подарки ручной работы от Деда Мороза.

О билетах стоит подумать заранее!

Театральный Подвал,

ул. Лидии Базановой, д. 20.

27, 28, 29, 30 декабря, а также 7 января.

При покупке билета до 20 декабря - скидки!

Тел. для справок 8-930-154-16-69.