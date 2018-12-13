В Твери приглашают на праздник "Винтажная ёлка в стиле 19 века"
В Тверской области мам, пап и детей от 4 до 12 лет приглашают на Винтажную ёлку в стиле 19 века!
- Наши «ёлки» больше похожи на семейный праздник в духе русских традиций, где каждый чувствует себя желанным гостем, - рассказывают организаторы.
Детей ждет:
- волшебный спектакль-приключение, где главные герои - сами дети;
- уютная атмосфера камерного театра;
- настоящий Дед Мороз;
- живая музыка;
- колядки, песни;
- веселые игры и хороводы;
- увлекательные мастер-классы;
- сказочная теплая атмосфера русской старины;
- подарки ручной работы от Деда Мороза.
О билетах стоит подумать заранее!
Театральный Подвал,
ул. Лидии Базановой, д. 20.
27, 28, 29, 30 декабря, а также 7 января.
При покупке билета до 20 декабря - скидки!
Тел. для справок 8-930-154-16-69.