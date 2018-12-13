В Твери из-за пожарной тревоги людей эвакуировали из крупного торгового центра
По факту случившегося проводится проверка
Людей экстренно эвакуировали из зданияФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Твери вечером 13 декабря из торгового центра «РИО» экстренно эвакуировали всех посетителей. В здании сработала пожарная сигнализация.
Известно, что в настоящий момент посетителей кинотеатра уже запустили обратно в кинозалы. Им разрешили досмотреть фильм. Вернулись в магазины как сотрудники, так и покупатели – торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
По предварительным данным, в одном из кафе загорелось масло во фритюрнице.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и правоохранители. Подробности случившегося уточняются.